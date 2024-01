per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry



Hintertiefenbach gehört zur Verbandsgemeinde Herrstein und zum Landkreis Birkenfeld. Der Ort mit seinen rund 300 Bewohnern liegt in einem idyllischen Tal.

Für Touristen lohnt sich ein Besuch. Einer der schönsten Wanderwege Deutschlands, der Kupfer-Jaspis-Pfad, führt durch das Dorf. Ganz in der Nähe ist der Sportflugplatz Göttschied. Und die Edelsteinstadt Idar-Oberstein ist nicht weit. Fast 3000 Autos und Laster donnern täglich durch Hintertiefenbach. Die meisten schauen nicht nach links und rechts. Denn für sie ist die Hauptstraße in Hintertiefenbach nur eine Durchgangsstraße.

Für die Bewohner aber trägt die Hauptstraße ihren Namen völlig zurecht. Denn erstens gibt es sowieso nicht viele Straßen in Hintertiefenbach. Und zweitens steht hier das Gemeindehaus, in dem sich die Hintertiefenbacher gern zum gemeinsamen Feiern und Essen treffen. Und wenn dort original Thailändisch gekocht wird, dann wird die Hauptstraße auch ein kulinarischer Hotspot. Laut und eng ist die Straße, aber sie ist auch der Ort, an dem man sein Glück finden kann.