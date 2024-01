Die Bahnhofstraße in Pantenburg

Ein Film von Uwe Reiter



Pantenburg ist ein kleiner, malerisch gelegener Ort in der Nähe von Manderscheid und der Autobahn A1.

Er ist von viel Wald und Wiesen umgeben und gehört zur Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Süden der Vulkaneifel und zum Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der Maare-Mosel-Radweg, der durch das Dorf führt und auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke Wittlich-Daun verläuft, lädt zu reizvollen Touren ein. Außerdem gibt es hier auch herrliche Wanderwege. Dabei kann man zum Beispiel das ehemalige Franziskanerkloster Buchholz besuchen, das gegenüber von Pantenburg liegt, auch zum Ort gehört und Ferienwohnungen beherbergt.

Zurzeit leben im Dorf etwa 216 Einwohner. Die Bahnhofstraße ist eine der schönsten Straßen in Pantenburg, großzügig angelegt, mit tollen Ausblicken in die Weite der Eifellandschaft. Sie führt natürlich direkt auf den Bahnhof zu, der seit mehr als 30 Jahren stillgelegt ist. In der Bahnhofstraße lebt ein Maler, der in der Region sehr bekannt ist und der viele Motive rund um Pantenburg gemalt hat. Zudem wohnen hier ein Imker, ein Hobbyschreiner und ein Vogelzüchter, allesamt Individualisten, die in ihrem Leben viel erlebt haben.