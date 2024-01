St. Germanshof in Bobenthal

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller



St. Germanshof liegt im Landkreis Südwestpfalz im pfälzischen Teil des Wasgau. Der kleine Weiler gehört zur Gemeinde Bobenthal und hat 36 Einwohner.

Er liegt direkt an der französischen Grenze, nur drei Kilometer vom elsässischen Weißenburg entfernt. Im Jahr 1055 wurde St. Germanshof von der Abtei Weißenburg gegründet. Im Laufe der Jahrhunderte gehört er immer im Wechsel mal zu Frankreich und dann wieder zu Deutschland. Das Nachbarland ist immer präsent in St. Germanshof. Und die trennenden Schranken sind längst Vergangenheit. Dazu beigetragen hat 1950 eine Studentenrevolte, die internationale Beachtung fand. Aktivisten aus neun Ländern trafen sich an der kleinen Zollstation von St. Germanshof, zerstörten die Schlagbäume und hissten eine europäische Flagge.

Heute erinnert ein gern besuchtes Denkmal daran. Und die Zollstation ist mittlerweile ein Wohnhaus mit einer interessanten Mauer. Die dient aber nicht der Abschottung, sondern soll den kleinen Weiler verschönern. St. Germanshof ist ein Treffpunkt für Fremde. Denn hier beginnen viele deutsch-französische Wander- und Radwege – zum Teil entlang der Wieslauter. Es gibt viel Wasser in Germanshof, das unter anderem auch für die Stromerzeugung genutzt wird. Besucher können im Waldrestaurant essen, übernachten und einiges lernen: Zum Beispiel Französisch und die Zubereitung von glutenfreiem Flammkuchen. Drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen machen das möglich.