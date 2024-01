Die Hauptstraße in Hosten

Ein Film von Marc Steffgen



Hosten liegt 30 Kilometer nordwestlich von Trier auf einem Hochplateau in der Nähe des Kylltals. Die meisten der 180 Einwohner pendeln zum Arbeiten nach Trier, Luxemburg oder Speicher.

Der amerikanische Flughafen Spangdahlem ist im Ort spürbar. Jeder zehnte Einwohner ist Amerikaner. Zahlreiche Schleifsteine am Straßenrand erinnern noch an die staubige Vergangenheit der Hauptstraße. Bis in die 1950er Jahre waren die meisten männlichen Bewohner in den Steinbrüchen in der Nähe beschäftigt. Sie haben Sandsteine gebrochen, die dann als Schleifsteine in der Solinger Messerindustrie eingesetzt wurden. Die Hauptstraße verbindet Hosten mit den Nachbargemeinden Auw an der Kyll und Orenhofen.

Viel Durchgangsverkehr gibt es nicht. Die tollen Fernblicke und die Ruhe scheinen den Menschen hier gut zu bekommen. In Hosten reifen Ideen, die teilweise weit über die Eifel hinaus strahlen. Unter anderem gibt es in Hosten die einzige Breath-Walk-Trainerin im Umkreis von 150 Kilometern. Außerdem gibt es ein spezielles Loft für Touristen aus aller Welt. Und auch in Sachen Kultur gibt es Innovationen aus Hosten: Eine Theatergruppe plant Aufführungen in den Gemeindesälen der Dörfer der Eifel.