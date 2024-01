Die Hauptstraße in Guckheim

Ein Film von Gudrun Fünter



Guckheim liegt im Westerwald zwischen Montabaur und Westerburg. 937 Einwohner leben zwischen Elbbach und Otterbach in einem echten "Vereinsdorf".

Jeder zweite Guckheimer gehört dem Sportverein "Eintracht Guckheim" an, und auch andere Ortsvereine sind sehr aktiv. Die Kirchengemeinde ist rührig, Stammtische treffen sich in der Dorfgaststätte, die Feuerwehr Guckheim unterhält eine eigene Jugendfeuerwehr. Zentrum des pulsierenden Dorflebens ist die Hauptstraße: Kirche, Feuerwehr, Gaststätte, Sportverein, Dorfgemeinschaftshaus - alle liegen an der Hauptstraße: genauso ein Lebensmittelgeschäft, ein Blumenladen und eine Bäckerei-Filiale.

So ist die Hauptstraße für viele Guckheimer Fluch und Segen zugleich. Einerseits könnten sich die Geschäfte ohne den Durchgangsverkehr und die Laufkundschaft auf der Hauptstraße nicht halten, andererseits bedeuten 8000 Kraftfahrzeuge pro Tag eine enorme Verkehrsbelastung und Lärmbelästigung für die Anwohner. Dennoch, wer an der Hauptstraße wohnt, bekommt viel mit vom Dorfleben und kann vor der Haustür einkaufen. Das ist selten geworden in vielen Westerwalddörfern. So haben sich einige Anwohner ganz bewusst die Hauptstraße als Altersruhesitz ausgesucht. Es mag schönere Flecken auf der Erde geben als Guckheims Hauptstraße, sagen sie, aber die bedeute nun mal "Heimat".