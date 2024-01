Die Bernkasteler Straße in Osann-Monzel

Ein Film von Thomas Keck



Osann-Monzel besteht aus den Ortsteilen Osann und Monzel. Die beiden Moselorte liegen dicht beieinander, getrennt nur durch eine Straßenbrücke.

Wie es an der Mosel kaum verwundert, spielt in beiden Orten der Weinbau eine große Rolle. Die Weinberge rund um den Doppelort sind aber, anders als man es in dieser Region vermuten könnte, so flach, dass man die Weinlese bequem mit dem Vollernter durchführen kann. Tatsächlich werden an der Mosel etwa die Hälfte aller Trauben mit der Maschine geerntet.

Ein großes Lohnunternehmen für die Maschinenlese hat seinen Sitz in Osann, und zwar in der Bernkasteler Straße. Das ist eigentlich die Hauptstraße des Ortsteils, denn sie führt von einem Ende fast bis zum anderen, vorbei an Weingütern, Weinstuben und zwei Metzgern. Die Straße durchquert in ihrem Verlauf eigene, kleine und inoffizielle Ortsteile wie das ehemalige jüdische Viertel, in dem sogar noch eine alte Synagoge steht, oder die sogenannte "Träv". Woher dieser Name rührt, darüber gibt es in Osann verschiedene Theorien.