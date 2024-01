Die Gaustraße in Bodenheim

Ein Film von Jennifer Lindemann



Viele alte Häuser und Höfe bestimmen das Ortsbild von Bodenheim. Fachwerkbalken und Weinreben sind charakteristisch für den malerischen Weinort.

In der Gaustraße stehen einige der ältesten Gebäude von Bodenheim: Das Anwesen Bassenheim in der Gaustraße 17 ist 1616 erbaut. Die Ortschaft liegt ganz im Osten des Landes an der Grenze zu Hessen am Rhein. In Bodenheim leben knapp 7.500 Einwohner. Die katholische Pfarrkirche von St. Alban thront oberhalb der Gemeinde und ist immer gut zu sehen. Einer der bekanntesten Wirtschaftszweige von Bodenheim ist der Weinbau. In über 40 Weingütern und einer Reihe von Straußwirtschaften kann man die typisch rheinhessische Weinkultur erleben. Die Gaustraße kommt rustikal und bodenständig daher, aber ihre Anwohner haben Visionen, Pläne und Ideen.

Eine Event-Location mit viel Glas für einen wunderschönen Blick in die Rheinhessischen Weinberge und Platz für über 200 Gäste entsteht am Ende der Gaustraße. Die Vinothek soll täglich für Kunden offen stehen. Eine neue Vinothek ist nicht die einzige Veränderung, die der jetzige Chef des Weinguts Acker geplant hat. Seit der Übergabe des Betriebs von Vater an Sohn vor rund 15 Jahren hat er schon einige Neuerungen durchgeführt.