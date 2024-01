Die Hauptstraße in Schweighofen

Ein Film von Gabi Keller



Schweighofen liegt in der Südwestpfalz, direkt an der Grenze zu Frankreich, nur einen Katzensprung vom elsässischen Weißenburg entfernt.

Der Ort hat knapp 600 Einwohner. Viele von ihnen arbeiten im nahe gelegenen Wörth oder in Karlsruhe. Schweighofen wird aber auch von der Landwirtschaft geprägt. 18 Bauernhöfe gibt es noch, sechs davon sind große Vollerwerbsbetriebe, vor allem in der Hauptstraße. Aber es sind die Menschen, die Persönlichkeiten, die die Hauptstraße von Schweighofen prägen: Da gibt es die ältere Dame, die sich gern verschönern lässt - im Friseurladen "Grenzschnitt". Der befindet sich im ehemaligen Zollhaus, direkt an der Grenze zum Elsass.

In der Hauptstraße wohnt auch ein Puppenspieler, der seine kleinen Mitarbeiter selbst baut und sie in einem Puppenspiel-Museum manchmal zum Leben erweckt - für die Kinder aus dem benachbarten Kindergarten. Die können dann bei seinen oft tiefgründigen Stücken mitfühlen, staunen und lachen. Auch der Junge, der mit seinem Vater die Rinder versorgt, gibt der Hauptstraße ein Gesicht. Genauso wie sein Vater und auch der Großvater. Alle drei Generationen leben und arbeiten auf einem der großen Bauernhöfe in der Hauptstraße. Im Hofladen bieten sie alles an, was sie selbst produzieren: Fleisch, Obst und Wein.