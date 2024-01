Die Wiesbaumer Straße in Feusdorf

per Mail teilen

Ein Film von Jens Doumen



Ganz im Norden, direkt an der Landesgrenze, liegt Feusdorf in der Vulkaneifel.

So offen und aktiv wie die Landschaft der Vulkaneifel sind auch die Menschen in der Wiesbaumer Straße von Feusdorf. Die Rentner packen mit an, wo sie gebraucht werden, die Fußballer mauern nur neben dem Platz und viele Ausländer sind über die Jahre von Touristen zu Einwohnern geworden.

Besonders beliebt ist der Ort bei Urlaubern aus Holland. Einer von Ihnen hat sich hier so wohl gefühlt, dass er geblieben ist und als Physiotherapeut den Fußballverein betreut. Und die neue Gaststätte ist die Heimat einer Familie, die nach langen Jahren in Italien, ihre Zukunft in der Eifel aufbauen möchte.