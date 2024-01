Die Hauptstraße in Holler

Ein Film von Wolfgang Bartels



Holler liegt im Westerwald, nicht weit entfernt von Montabaur. Erstmals erwähnt wurde das Dorf im Jahre 1228. Knapp 1100 Einwohner zählt Holler, das ringsum von grüner Natur umgeben ist. Und sogar in der längsten Straße, der Hauptstraße, regiert die Natur. An einem Haus nisten die Mehlschwalben. Woanders sind sie längst ausgestorben. Früher waren sie auf jedem Bauernhof zu Hause.

In der alten Schule in der Hauptstraße von Holler hat der "NABU" ("Naturschutzbund Deutschland") seinen Sitz. Direkt hinter dem Haus hat der "NABU" eine Streuobstwiese angelegt, auf der alte Obstsorten gedeihen und niemals Chemie gespritzt wird. Die Kinder entdecken, was hier so kreucht und fleucht. Am anderen Ende der Hauptstraße wohnt jemand, dem die Natur auf andere Art am Herzen liegt: der Hobby-Imker Armin Hannappel. Fünf Bienenvölker betreut der Imker. Armin Hannappel arbeitet als technischer Beauftragter bei einer Berufsgenossenschaft. Die Bienen sind sein Ausgleich vom Berufsstress. Auch Achim Bierenfeld ist am liebsten draußen: Er hat sich dem Radsport verschrieben – privat und auch geschäftlich. In der Hauptstraße betreibt er einen Fahrradladen.

Gemütlich wirken die stattlichen Häuser aus früheren Jahrhunderten. In einem dieser Häuser verbergen sich sogar ganz andere Schätze der Natur. Siegfried Hartmann hütet glitzernde Stücke aus dem Inneren der Erde. Als Bergmann hat er in der Erzgrube Georg ganz in der Nähe gearbeitet. Immer wenn er etwas Interessantes fand, nahm er es mit nach Hause – wie schon sein Vater. An die tausend verschiedene Mineralien haben Vater und Sohn im Laufe der Zeit zusammengetragen. Nur mit der Sammlung – das war nicht so einfach. Fast wäre das Haus zusammengestürzt. Erst als im Flur der Boden verstärkt wurde, konnte er wieder ruhig schlafen. Eben eine Straße mit ganz viel Natur – das ist die Hauptstraße von Holler.