Die Katharina-Mauer-Straße in Schafhausen

Ein Film von Nadine Bühler



Die Gemeinde Schafhausen liegt in Rheinhessen und hat rund 330 Einwohner. Neben den Gemeinden Dautenheim, Heimersheim und Weinheim gehört Schafhausen zur Stadt Alzey. Das Dorf ist Alzeys ältester und kleinster Stadtteil. Schafhausen wurde 897 erstmals als "Scafhuson" erwähnt. Dies bedeutet "Siedlung zu den Schafställen" und verrät, dass Schafhausen zum Reichsgutkomplex um Alzey gehörte.

Nur wenige Schafhausener wohnen in der Katharina-Mauer-Straße. Die Namensgeberin der Straße war eine ganz besondere Schafhausenerin. Sie lebte von 1814 bis 1884 und war die gute Fee für Schafhausens Schulkinder. Nach ihrem Tod vermachte sie der Stadt Alzey drei Grundstücke. Vom Erlös sollten alle Schulkinder an Katharina Mauers Todestag (28.09) warme Kleidung, Schulbücher und eine große Brezel erhalten. Zusätzlich hatten sie auch schulfrei. Die Brezel-Tradition wird bis heute am Leben gehalten. Alle Generationen verbindet so die Erinnerung an die Katharina-Mauer-Brezel. Mittlerweile kommen übrigens alle Kinder im Ort in den Genuss der Brezel, nicht nur die Schulkinder.

In der Katharina-Mauer-Straße steht das ehemalige Wohnhaus von Katharina Mauer. Hier wohnt Hildegard Engel mit ihren gepanzerten Mitbewohnern: Insgesamt hat sie neun Schildkröten, die alle in ihrer eigenen grünen Oase leben. Am Ende der Katharina-Mauer-Straße findet man ein Restaurant, wo auch der Wissensdurst gestillt werden kann: Werner Frangel – übrigens ein weitläufiger Verwandter von Katharina Mauer - gründete hier seine Museumsschänke. Umgeben von zahlreichen historischen Nähmaschinen und Antiquitäten wird getrunken und gespeist. Die Gäste können außerdem an einem Bücherschrank fündig werden und neue alte Bücher kaufen.