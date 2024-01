per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer



Alsdorf ist eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Sie gehört der Verbandsgemeinde Südeifel an und liegt am Rande des Naturparks Südeifel.

Mehr als 460 Einwohner sind in Alsdorf zuhause. Besonders viele Pendler leben in dem landwirtschaftlich geprägten Ort. Viele Alsdorfer arbeiten in Luxemburg, die Landesgrenze ist gerade mal zwölf Kilometer entfernt.

Durch das Neubaugebiet und das günstige Bauland in Alsdorf hat es auch viele Luxemburger hierher gezogen. Wer Ruhe und Natur sucht, findet sie in Alsdorf. Ein Grund, warum die Touristenattraktion, der Nimstalradweg, durch den Ort führt.