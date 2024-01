Im Schneebäcker in Keidelheim

per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon



Keidelheim liegt knapp zwei Kilometer nördlich von Simmern im Hunsrück. In der kleinen Wohngemeinde leben etwa 350 Menschen. Geschäfte gibt es keine mehr im Ort, dafür aber eine zweimal im Jahr erscheinende Zeitung: das "Keilemer Blietsche".

Der Bürgermeister hatte 2001 die Idee, den Zusammenhalt und das Engagement im Ort durch das "Keilemer Blietsche" zu stärken. So informiert das Team des Lokalblattes - zwei Damen und drei Herren zwischen 40 und 80 - über alles, was wichtig ist in Keidelheim. Von den zugezogenen Neubürgern über Geburtstage bis hin zu anstehenden Festen – im Sommer z. B. das "Spielplatzfest". Für deren Unterhalt und das Unterhaltungsprogramm sorgen die Kinder (mit ihren Familien) selbst.

Kinder sind auch beim Offenen Atelier des Hobbymalers Karl Kaul gern gesehen. Der 80-jährige ehemalige Kunstlehrer lädt einmal im Monat den kunstbegeisterten Nachwuchs ein, sich in seinem Atelier auszuprobieren – wenn er sich nicht gerade als Chefredakteur um die neueste Ausgabe des "Keilemer Blietsche" kümmert.

Dem Lokalblatt ist auch Hartmut Lieser zugetan – als einer der beiden Schlussredakteure. Auch er ist ansonsten im Ruhestand und kümmert sich dabei vor allem um seine Bienen: bereits als Kind hat er diese Leidenschaft entwickelt und das entsprechende Imkerwissen von seinem Vater übernommen. Inzwischen besitzt Hartmut Lieser zehn Völker mit insgesamt 60.000 Bienen. Die tummeln sich mit Vorliebe auf den Rapsfeldern rund um Keidelheim. Der Ertrag ist jede Menge Rapshonig. Über den gab es natürlich auch schon eine Geschichte im "Keilemer Blietsche".