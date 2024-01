Ein Film von Thomas Keck



Asselheim gehört zu Grünstadt im Norden der Pfalz an der Deutschen Weinstraße. Der Weinbau hat das Dorf geprägt, und noch immer spielt der Wein hier eine große Rolle.

Die Langgasse in Asselheim trägt ihren Namen völlig zu Recht. Denn einerseits ist sie eine typische Dorfstraße mit schönen alten Häusern und Höfen. Allzu breit ist sie auch nicht und insofern tatsächlich eine Gasse. Andererseits schlängelt sie sich in beträchtlicher Länge fast durch das ganze Dorf, das seit etwa einem halben Jahrhundert zu Grünstadt gehört, vorbei an Weingütern, einem Hotel mit eigener Schneckenfarm, dem Dorfanger, dem Kindergarten, der Grundschule bis in die Weinberge.

Überall am Straßenrand hat sie Geschichten zu erzählen, wie die von den geschlossenen Geschäften oder vom expandierenden Winzer, von einer mobilen Sauna im Weinfass, von der Liebe zu den alten Dingen, vom Verfall und vom Neubeginn. Ein großer Teil der weit über tausendjährigen Dorfgeschichte hat sich in die Gasse eingeschrieben, und man kann dieser Geschichte sehr lange zuhören. Auch insofern trägt sie ihren Namen völlig zu Recht, die Langgasse in Asselheim.