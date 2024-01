Die Hauptstraße in Badenheim

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab



Badenheim liegt in Rheinhessen, etwa zehn Kilometer von Bad Kreuznach entfernt. Knapp 600 Menschen leben unter den Dächern der rheinhessischen Gemeinde. Badenheim ist ein Weindorf, immerhin gibt es noch fünfzehn Winzerbetriebe im Ort.

Die mit Abstand ältesten Gebäude stehen in der Hauptstraße des Dorfes. Weite Teile der Straße sind Denkmalschutzzone. Dazu passt auch die Tatsache, dass sich hier ein uralter, nur an wenigen Stellen unterbrochener Scheunenring findet – eine absolute Besonderheit in Rheinhessen. Das klingt alles etwas antiquiert und verstaubt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn durch die Hauptstraße von Badenheim weht seit Jahren ein frischer Wind. Alte Scheunen wurden restauriert und für Wohnzwecke umgebaut. Und aus einem ehemaligen Kuhstall wurde eine urgemütliche Straußwirtschaft.

Auch im evangelischen Pfarrhaus hat sich etwas getan. Vor einigen Monaten ist ein neuer Geistlicher mit seiner Familie dort eingezogen. In der Stellenbeschreibung stand: Das Pfarrhaus sei das schönste in der gesamten Diözese. Hierzuland hat das natürlich überprüft. Zufälligerweise sorgt auch eine junge Frau namens "Lufft" für frischen Wind in der Straße. Sie eröffnete gerade eine Hebammenpraxis. Und – der Laden brummt.