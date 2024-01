Die Lindenstraße in Schweppenhausen

Ein Film von Margit Kehry



Schweppenhausen mit seinen fast 900 Einwohnern gehört zum Landkreis Bad Kreuznach. "Das Tor zum Hunsrück" wird der Ort genannt. Feld, Wald und Weinberge prägen die Umgebung der Gemeinde am Guldenbach.

Der Guldenbach fließt nicht überall ruhig und sanft in seinem Bett, er ist ein äußerst Gefälle reiches Gewässer. Deshalb säumten noch im 19. Jahrhundert viele Mühlen seine Ufer. Heute gibt es nur noch eine Mühle, aber romantisch und idyllisch ist Schweppenhausen immer noch. Kein Wunder also, dass die Einwohner so heimatverbunden sind und Gemeinschaft ihnen wichtig ist. In der Lindenstraße lassen sie deshalb Taten sprechen.

Der Schreiner engagiert sich bei der Feuerwehr. Studenten machen nicht nur Musik in einer erfolgreichen Band, sondern gründen auch einen Verein, um frischen Wind nach Schweppenhausen zu bringen und die Dorffeste aufzumischen. Wer für die Dorfromantik das passende Gewand sucht, auch der wird fündig in der Lindenstraße. Denn hier gibt es einen richtigen Dirndlshop mit Jankern, Dirndln und Lederhosen.