Die Bahnhofstraße in Kettenheim

Ein Film von Christian Jakob



Die rheinhessische Gemeinde Kettenheim liegt südlich von Alzey. Der Ort hat gerade mal 300 Einwohner.

Die kleine Gemeinde hat nur ein paar Straßen. Eine davon ist die Bahnhofstraße – sie führt fast von der Ortsmitte bis zum Ortsrand. Viele der Menschen, die hier leben, würden ihre Heimatstraße nie verlassen. Dazu gehört auch Matthias Birk, der im Haus seines Urgroßvaters lebt und in der Bahnhofstraße Kamerunschafe hält, die die bestehenden Grünflächen der Straße "abmähen". Oder die Winzerfamilie Discher: Drei Generationen, eng verwurzelt im Dorf.

Der Junior Hans-Peter Discher baut jetzt sein eigenes Haus, natürlich in der Bahnhofstraße, direkt neben dem Weingut der Eltern. Oder Martin Kegel: Vor Jahrzehnten nach Kettenheim gekommen, will er nicht mehr weg. Er hat sich eine Fahrradwerkstatt aufgebaut, die nicht nur im Dorf bekannt ist. Das Markenzeichen von Martin Kegel: Aus alt mach neu. So schnell wirft er nichts weg – ein wichtiger Grund, warum auch viele Nachbarn zu dem Tüftler kommen – schließlich kennt er sich nicht nur mit Fahrrädern aus.