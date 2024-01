Die Hauptstraße in Lorscheid

Ein Film von Uwe Reiter



Lorscheid liegt am Rande des Osburger Hochwaldes in der Nähe der Mosel, gehört aber zur Verbandsgemeinde Ruwer und zum Landkreis Trier-Saarburg.

Während der Feudalzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war die Hochwaldgemeinde der Trierer Abtei St. Maximin zugeordnet. 2011 feierte Lorscheid sein 800-jähriges Bestehen. Heute leben rund 600 Menschen hier. Die Hauptstraße ist die Lebensader des Dorfes.

Ein Highlight ist das Theater und die Balletschule Petipa des weißrussischen Solotänzers und Ballettmeisters Sergey Volobuyev. Eine Kerzengießerin ist aus Berlin der Liebe wegen vor Jahren in die Hauptstraße gezogen. Es gibt in der Straße ein ganz besonders gut geführtes Seniorenheim und die einzige Gaststätte in Lorscheid, die sich im Laufe der Jahre sozusagen zu einer Art Wohnzimmer der Hauptstraße entwickelt hat. Alle Menschen machen alles, was sie tun, mit ganzem Herzen. Hier gibt es keine halben Sachen.