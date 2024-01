Die Dorfstraße in Scheuern

Ein Film von Elmar Babst



Scheuern ist eine kleine Eifelgemeinde – nicht weit von Bitburg entfernt. Es gibt eine Straße im Ort, die Dorfstraße und die 75 Einwohner sind fast alle noch in der Landwirtschaft beschäftigt.

Das war auch vor zwölf Jahren schon so, als wir Scheuern mit "Hierzuland" einen ersten Besuch abgestattet haben. Allerdings könnten die Entwicklungen der einzelnen Höfe konträrer kaum sein. Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen von damals sind vielfach nicht wahr geworden. Der Landwirt, der damals ganz in seinem Beruf aufging, musste aufgrund des wirtschaftlichen Drucks alle seine Milchkühe verkaufen. Nur die Mutterkühe hat er behalten. Ein herber Rückschlag, gegen den er sich lange gewehrt hat. Und doch ist er glücklich mit der "neuen Freiheit", endlich auch mal Urlaub machen zu können – damals undenkbar.

Ein anderer Betrieb hatte die Schließung vor Augen, weil keiner der Nachkommen den Hof übernehmen wollte. Mittlerweile ist die Tochter mit einem Landwirt verheiratet. Der hilft, wo er kann, im Betrieb der Schwiegereltern. In einem anderen Betrieb läuft alles noch so wie vor zwölf Jahren – als ob die Zeit stehengeblieben wäre in der Dorfstraße von Scheuern in der Eifel.