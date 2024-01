Die Hauptstraße in Herold

per Mail teilen

Ein Film von Christoph Städtler



Herold liegt im nordwestlichen Teil des Taunus, genau zwischen Koblenz und Limburg. Daher kommt es, dass sich die Einwohner auch ein bisschen zu Hessen zugehörig fühlen, obwohl sie eigentlich seit 1946 Rheinland-Pfälzer sind. Herold gehört zur Verbandsgemeinde Katzenellenbogen im Rhein-Lahn-Kreis.

Der Ort wurde im Jahr 1260 unter dem Namen Herberod erstmals nachweislich erwähnt. Man weiß aber, dass er eigentlich noch älter ist. Ein bisschen Geschichte spürt man heute noch, wenn man durch die Straßen fährt, da es noch sehr viel Fachwerk gibt, das zumeist gut erhalten und gepflegt ist. Trotzdem sind die 450 Einwohner Veränderung gewohnt. Noch vor ein paar Jahren war Herold für die vielen Künstler bekannt, die sich dort niedergelassen hatten und den Ort als "Inspiration" nutzten.

Heute ist von ihnen so gut wie keiner mehr da, aber dafür sind neue Bewohner gekommen. So ändern sich die Dinge- und das gilt insbesondere auch für die Hauptstraße. Wer sich wie ihre Bewohner gut damit arrangiert, der kann sogar Nutzen daraus ziehen. Die Brunnensänger sind ein gutes Beispiel dafür. Außerdem erzählt eine Dame, wie sie mehr oder weniger auch durch Zufall an jede Menge Tiere kam- von Perlhühnern bis zur Ziege.