Die Dorfstraße in Ammeldingen an der Our

Ein Film von Katrin Wolf



Ammeldingen an der Our liegt in der Südeifel, im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Nur 24 Menschen leben in dem malerischen Dorf und mit ihnen viele Kühe und Schweine, Hühner und Hasen. Landwirtschaft wird hier bis heute mit Leidenschaft betrieben.