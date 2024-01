Die Hauptstraße in Hausen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Hausen liegt mitten auf dem Hunsrück, zwischen Kirchberg und Kirn. Das Dorf zählt 211 Einwohner – und verzeichnet ein beachtliches Wachstum.

Die meisten Menschen haben in der längsten Straße des Dorfes ihre Heimat gefunden: in der Hauptstraße. Für einen ist Hausen Heimat auf Zeit: für den Amerikaner Sam Huff, der in Mainz wohnt. Immer wieder kommt er hierher in die Pension, um ein paar Ferientage zu verbringen. Den ganzen Tag könnte Sam Huff am Angelteich sitzen.



Zwei andere haben hier eine Heimat auf Dauer gefunden: Martina und Klaus Klein. Sie haben in der Hausener Hauptstraße ein altes Haus gekauft und renoviert. "Schoul" wird das Haus im Dorf genannt, weil hier früher einmal der Lehrer gewohnt hat. Hausen wächst. Nicht nur, weil Auswärtige hier eine neue Heimat finden. Auch die Geburtenrate ist hoch. 41 Kinder leben im Dorf – fast jeder vierte Einwohner ist jünger als 15 Jahre. Warum ausgerechnet Hausen einen solchen Zuwachs hat, darüber rätseln die Einwohner ein wenig.

Auch die uralte evangelische Kirche in der Mitte der Hauptstraße vermittelt ein Stück Heimatgefühl. Doch die Kirche bringt auch Sorgen. Presbyterin Gisela Kronz und Küsterin Marianne Bauer kämpfen gegen den Verfall des Gemäuers. Die Kirche hat schon ein neues Dach bekommen und ein Teil der Außenwände wurde neu verputzt. Doch der Erhalt der Kirche ist eine Daueraufgabe. Neben der Kirche lädt die Dorfschänke ein. Die Kirche und eine gemütliche Kneipe im Dorf - vielleicht steckt hier das Geheimnis, warum Hausen so anziehend ist für Gäste und Einheimische. Kein Wunder, dass Hausen so schnell wächst. Hier ist eben Heimat. Die Menschen fühlen sich richtig gut – in der Hauptstraße von Hausen.