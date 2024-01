Die Bergstraße in Schmidthachenbach

Ein Film von Nadine Bühler



Schmidthachenbach gehört zum Landkreis Birkenfeld und liegt 17 Kilometer östlich von Idar-Oberstein. Das Dorf wurde 1572 als Hachenbach erstmals urkundlich erwähnt. Heute leben hier 386 Menschen.

Ein Besuch in der Bergstraße ist wie ein Ausflug in die Vergangenheit: Hier gibt es noch Archaisches. So wird in der Bergstraße noch mit Pfeil und Bogen gejagt. "Gejagt" werden aber nur Tiere aus einem speziellen Schaummaterial. Der 3D Parcours von Familie Führer ist sehr beliebt. In Schmidthachenbach leben nämlich viele begeisterte Bogenschützen. Im Laden von Familie Führer - übrigens das einzige Geschäft im Dorf - gibt es alles was man für den Bogensport braucht.

In der Bergstraße lässt sich auch Kunst entdecken, Schnitzkunst. Heinrich Gellweiler war früher mal Schäfer – jetzt ist er in Rente und schnitzt. Ganz besonders gerne Krippen. Diese werden an Weihnachten aufwendig in der Schmidthachenbacher Kirche aufgebaut. Natürlich verwandelt er Holz ganz besonders gern in kleine Schafsfigürchen. Echte Schafe gibt es in der Bergstraße aber auch noch: Sein Sohn hat die Schäferei übernommen und zieht jeden Tag mit seiner Herde ins Grüne.