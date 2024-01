ein Film von Bernd Schwab



Burrweiler liegt in der Südpfalz zwischen Edenkoben und Landau. Rund 850 Menschen leben in der Gemeinde im Herzen der Deutschen Weinstraße. Burrweiler ist ein Weindorf, in dem aber auch der Tourismus eine wichtige Rolle spielt. Rund 150 Gästebetten hat der Ort zu bieten. Das Wahrzeichen des Dorfes liegt oberhalb von Burrweiler am Osthang des Teufelsberges, die Sankt-Anna-Kapelle.

Die Hauptstraße in Burrweiler ist die längste Straße des Dorfes. Rund 600 Meter ist sie lang, zieht sich mitten durch den ältesten Teil der Gemeinde - ein Schmuckstück mit vielen historischen Häusern. Zur Lebensqualität in der Straße tragen auch einige Bewohner der Hauptstraße bei. Da gibt es zum Beispiel Hanns Stähle, den Besitzer des Kolonialwarenladens. 2012 hat er das Geschäft eröffnet und bietet neben den Dingen des täglichen Lebens auch hochwertige Käsesorten aus Frankreich und Schinken aus Italien an.

Vis-à-vis ist die Metzgerei Argus, die ausschließlich Dosenwurst herstellt, nach Rezepten des Seniorchefs Kurt. Seine handgeschriebenen Wurstrezepturen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt. Auch eine Porzellanmalerin hat sich in der Straße angesiedelt. Ihre filigranen Arbeiten würden ihre ehemalige Kunstlehrerin sicherlich überraschen. Die hatte ihr einst bescheinigt, dass sie in Sachen Malen absolut untalentiert sei. Und last not least gibt es in der Hauptstraße auch eine Senfmanufaktur, wo höchst ungewöhnliche Senfsorten wie Whiskey- und Biersenf produziert werden.