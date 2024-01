Die Belginumstraße in Hinzerath

Ein Film vom Jennifer Lindemann



Hinzerath liegt auf 500 Höhenmetern - häufig weht dort ein kräftiger Wind. Er ist frisch und gut für die Lungen, denn das Dorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Morbach, die ein staatlich anerkannter Luftkurort ist. Die Ortschaft ist gut zu erreichen, sie liegt unweit der Hunsrückhöhenstraße.

Wanderer sind in der Belginumstraße ein gewohnter Anblick, denn der Saar-Hunsrück-Steig führt durch Hinzerath. Der Fernwanderweg wurde gerade von Lesern eines Magazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2017 gekürt. Zwar haben mittlerweile alle Kneipen in der Belginumstraße geschlossen, aber trotzdem bekommen die Wanderer in Hinzerath etwas zu Essen. Das Café Pause liegt versteckt in der Dorfmitte und bietet hungrigen Gästen Pausenbrote an. Seit drei Jahren ist es sogar wieder möglich, in Hinzerath zu übernachten. Die Pension Hochwaldhöhe hat neben Doppelzimmern auch eine Ferienwohnung zu vermieten.

Ein besonderes Highlight erleben Besucher im Oktober. Dann spielt der Heimatverein Theaterstücke in Mundart. Vier Vorstellungen gibt es jeden Herbst. Fast immer sind sie ausverkauft. Es ist nicht nur dieser Erfolg, der die Truppe jedes Jahr viele Wochen proben lässt, sondern auch der familiäre Zusammenhalt. Am Ende der Belginumstraße gibt es Zauberbrunnen zu kaufen. Der Besitzer des Haus TAO hat die Brunnenbiotope vor 15 Jahren erfunden und belebt seitdem nicht nur die Gärten seiner Kunden, sondern auch die Belginumstraße.