Die Kürrenberger Straße in Reudelsterz

Reudelsterz liegt vor den Toren von Mayen mitten in der Eifel. 380 Einwohner erfreuen sich an der Natur, die auch durch Autolärm kaum gestört wird.

Reudelsterz liegt in einer Sackgasse: kein Durchgangsverkehr. Die Hauptstraße – die hier Kürrenberger Straße heißt – ist sehr breit und dennoch kaum befahren. Das ist schön, besonders für die vielen jungen Leute: Ob sie nun erst zwei Jahre alt sind und vom Papa mit dem Rad zum Kinderspielplatz gefahren werden, oder schon 15 und auf dem Weg in die Schützenhalle sind: Die jungen Leute von Reudelsterz haben ihr Dorf im Griff.

Weder die Jungschützen haben Nachwuchsprobleme, noch die Jugendfeuerwehr, noch der Junggesellenverein. 64 der 380 Einwohner von Reudelsterz sind jünger als 18 Jahre – eine stolze Quote. In der Kürrenberger Straße ist die Quote sogar noch besser. Die meisten jungen Leute sind in Vereinen organisiert, einige pflegen aber auch ausgefallene Hobbys. So wohnt in der Kürrenberger Straße ein Deutscher Meister und Vize-Weltmeister: Luis Ternes ist der jüngste Imker Deutschlands und bei Wettbewerben schon äußerst erfolgreich.