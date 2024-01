Die Fürfelder Straße in Hochstätten

Ein Film von Margit Kehry



Hochstätten gehört zur Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Der Ort trägt auch den Namen "Tor zur Pfalz".

Rund 600 Einwohner hat Hochstätten, eine Gemeinde, in der in früheren Jahren die Steinhauer eine große Rolle spielten. Der rote Sandstein aus der Nordpfalz wurde bis ins Ruhrgebiet und nach Hessen geliefert. Heute hat der Steinhau keine Bedeutung mehr. Arbeit finden die Bewohner eher in den Unternehmen in Bad Kreuznach und Kaiserslautern. Der Fürfelder Straße sieht man an, dass sie schon einiges erlebt hat. 2016 war der Leimbach über die Ufer getreten. Beinahe ganz Hochstätten stand unter Wasser.

Auch die Bewohner der Fürfelder Straße waren davon betroffen. Aber sie gehören zu den Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. Nicht vom Hochwasser und auch nicht von anderen Herausforderungen. Da ist der ehemalige Lehrer, der sich trotz aller Probleme für Ruanda engagiert. Das Ehepaar, das sich dafür sorgt, dass schöne Dinge nicht in Vergessenheit geraten. Und die Frau, die die Abenteuerlust nach Südamerika führte und die sich die Neugier aufs Leben immer bewahrt hat.