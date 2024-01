Die Hauptstraße in Steinbach am Glan

Ein Film von Fatma Aykut



Steinbach am Glan liegt im Landkreis Kusel. Doch anders als der Namenszusatz suggeriert nicht am Glan. Der Ort liegt oberhalb von Glan-Münchweiler und blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück.

Bekannt wurde Steinbach am Glan vor allem durch das jüdische Museum. Es erinnert an jüdisches Leben in dem kleinen Ort, das im Mittelalter auch so was wie ein Zentrum für die pfälzischen Juden war. "Judensteinbach" - so nannte man den Ort früher, weil knapp ein Drittel der Bevölkerung jüdischen Glaubens waren. Schilder an einzelnen Gebäuden im Ort erinnern an diese Zeit. Auch daran, dass Steinbach lange Zeit als ein Monopol auf die Diamantenschleiferei hatte. Viele Männer ernährten mit der Arbeit ihre Familien.

Auch unter Tage arbeiteten die Steinbacher - bis 1959. Dann wurde die letzte Braunkohlegrube in Rheinland-Pfalz geschlossen. Heute ist Steinbach vor allem ein Wohnort, eingebettet in eine malerische Hügel-Landschaft mit einer intakten Infrastruktur. Kindergarten, Lebensmittelgeschäfte, sogar einen Friseurladen leisten sich die Steinbacher. Das Hierzuland ist zu Gast in der Hauptstraße in Steinbach.