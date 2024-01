Die Hauptstraße in Borod

Ein Film von Jennifer Lindemann



Borod liegt malerisch eingerahmt inmitten von Wiesen und Feldern. Zu finden ist die Ortschaft im Westerwald in der Nähe von Altenkirchen. Etwa 550 Menschen wohnen hier. Doch nicht nur die Boroder schätzen die Nähe zur Natur. Ein ganzer Ortsteil besteht aus Ferienhäusern. Viele kommen her, um sich in Borod eine Auszeit zu gönnen.