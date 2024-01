Die Hauptstraße in Kretz

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Kretz ist ein Dorf in der Pellenz. So nennt sich die hügelige Eifelregion nordöstlich von Mayen. Die Gegend ist vom Abbau vulkanischer Gesteine geprägt: Tuff, Trass und Bims werden hier seit langem schon abgebaut.

Ganz Kretz ist von teilweise uralten Bergwerksstollen unterhöhlt – schon die Römer schätzten den leicht zu bearbeitenden Trass als Baumaterial. Auch in der Hauptstraße stehen viele der Häuser auf löchrigem Untergrund, was auch schon mal zu Rissen im Mauerwerk führt. Trotzdem wird auch heute noch gebaut in der Hauptstraße. Das jüngste Einfamilienhaus ist gerade erst fertig geworden, das Älteste dagegen ist schon 300 Jahre alt und immer noch bewohnt. Ein zugezogenes Ehepaar hat den Fachwerkbau 2005 gekauft und instandgesetzt. Außen ist er weitgehend erhalten geblieben, innen haben die neuen Bewohner Wände entfernt und dem Bau ein neues, luftiges Flair gegeben.

Der untere Teil der Hauptstraße ist eine Welt für sich: Die "Unterdörfler" bilden eine ganz besondere Nachbarschaft, die sich gerne zum gemeinsamen Grillen trifft. "Bänkelschensfeste" nennen sie ihre Spontan–Partys, bei denen schnell mal zwanzig, dreißig Nachbarn zusammenkommen. Aber in der Hauptstraße wird nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet. So betreibt Anke Ungefug hier ihre Autowerkstatt. Seit dem Tod ihres Vaters schmeißt die KFZ-Meisterin den Laden ganz alleine. Die Power-Frau hat vieles drauf, nur kochen, das kann sie nicht.