Die Donnersberger Straße in Steinbach am Donnersberg

Ein Film von Nadine Bühler



Steinbach wurde 1190 erstmals erwähnt und liegt im Nordpfälzer Bergland, 13 Kilometer südwestlich von Kirchheimbolanden. Den Ortsnamen "Steinbach" gibt es zwar mehrmals in Deutschland, aber nur ein Steinbach liegt am Fuße des Donnersbergs.

"Schdoabach" - wie es die Steinbacher auch nennen - ist bekannt für sein Keltendorf. Es wurde 2004 eröffnet und vermittelt seinen Besuchern einen Eindruck der keltischen Lebensweise. Hier darf nicht nur geschaut, sondern auch viel ausprobiert werden. Viele junge Gäste haben es nicht weit, denn die Steinbacher Jugendherberge ist direkt um die Ecke. Die Donnersberger Straße ist richtig in Bewegung. Die Jüngsten im Dorf toben sich regelmäßig im Kindergarten aus, sowohl draußen als auch drinnen.

Maria Liebenspacher, die älteste Dorfbewohnerin, war jahrzehntelang Organistin der Steinbacher Kirche. Noch immer spielt die 98-Jährige wunderbar Klavier. Die Seniorin leidet zwar an einer Sehbehinderung, kennt aber die meisten Stücke noch auswendig. Außerdem wohnt in der Donnersberger Straße ein zweifacher Weltmeister. Nicolas Werner ist der Schnellste im Dorf und dafür muss er sich nicht mal einen Zentimeter von der Stelle bewegen. Wie schafft er das bloß? Auch das Steinbacher Dorfleben bleibt immer in Bewegung: So veranstaltet die Gemeinde jeden Monat das sogenannte "Mittagessen der Generationen".