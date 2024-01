Zum Sonnenhof in Nattenheim

per Mail teilen

Ein Film von Christine Kath-Lauterbach



Nattenheim liegt im Eifelkreis Bitburg-Prüm, etwa sechs Kilometer entfernt von Bitburg. 560 Menschen leben in der Eifelgemeinde. Früher hatte jeder im Dorf einen Fuß in der Landwirtschaft. Heute gibt es noch sechs Vollerwerbsbetriebe und drei Landwirte im Nebenerwerb.

Wahrzeichen des Ortes ist die katholische Kirche St. Hubertus. Von dort sind es nur ein paar Schritte in die Straße "Zum Sonnenhof". Hier wohnt einer der letzten Landwirte, die ausschließlich von ihrem Betrieb leben. Sein Haus und die Häuser seiner Nachbarn gehören zu den ältesten in Nattenheim. Sie stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die meisten sind schon lange nicht mehr in den Händen der ursprünglichen Familien. Zuzügler haben sie gekauft und aufwendig renoviert.

Ihren Namen hat die Straße von einem Schreiner und einem Wagner mit Namen "Sonnen", die bis ins 20. Jahrhundert dort lebten und einst die letzten Häuser in der Straße bewohnten. Inzwischen sind hinter dem Sonnen-Hof noch mehr Häuser dazu gekommen. Ganz am Ende wohnte einst ebenfalls ein Wagner. Dort hat sich ein Unternehmen niedergelassen, dass Kläranlagen und die Planungssoftware dafür entwickelt. Die Firmeninhaber, zwei Ingenieure, stammen aus einem Nachbarort von Nattenheim. Sie haben im Rhein-Main-Gebiet angefangen und sind dann doch in ihre Heimat zurückgekehrt.