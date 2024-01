Die Hauptstraße in Hayna

Ein Film von Bernd Schwab



Hayna liegt in der Südpfalz, etwa zwischen Landau und Wörth. Rund 1300 Menschen leben in der Gemeinde. Die Landwirtschaft prägte jahrhundertelang das Leben im Dorf. Ab 1860 wurde in Hayna auch Tabak angebaut. Zeitweise zählte das Dorf zu den größten Tabak anbauenden Orten in Deutschland. Die mächtigen Tabakschuppen erinnern bis heute an diese Zeit.