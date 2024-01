Die Mainzer Straße in Gaulsheim

Ein Film von Sabine Keller



Gaulsheim ist schon seit fast 80 Jahren ein Stadtteil von Bingen. Es ist eine Wohngemeinde im Grünen. Die Lage an den Rheinauen macht für viele der 1.100 Einwohner den Reiz des Ortes aus.

Ein großer Pluspunkt für den Ort ist die Lage an den Rheinauen. Naturliebhaber haben es nicht weit in das Landschaftsschutzgebiet, in dem der NABU ein großes Naturschutzzentrum hat. Viele der 1100 Einwohner leben in der Mainzer Straße, der Hauptstraße. Oft in zweiter Reihe, denn viele Häuser haben große Gärten, die früher von den Gaulsheimern im Nebenerwerb bewirtschaftet wurden. Alte Obstbäume zeugen noch heute davon.

Vor der Kirche ist der frühere Buswendeplatz mittlerweile zum attraktiven Dorfmittelpunkt geworden. Der durch ein Kirschweinfest finanzierte Dorfbrunnen und die Kräuterkirche sind die Attraktionen. Innen besticht die neugotische Kirche durch ihre harmonische Gestaltung und die Deckenmalereien: Fünfzig unterschiedliche Pflanzen, meist Kräuter. Eine Deckendekoration, die einzigartig in ganz Rheinhessen ist. Hinter der Kräuterkirche entsteht gerade eine essbare Stadt. Hochbeete, in denen jeder, der Lust und Laune hat, anpflanzen und ernten kann. Ein zweiter Dorfmittelpunkt, an dem man gut verweilen kann.