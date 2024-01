Die Neunhäuser Straße in Vierherrenborn

Ein Film von Christian Jakob



Vierherrenborn ist eine kleine Ortsgemeinde in der Nähe von Saarburg. Rund 200 Menschen wohnen hier über viele Kilometer verstreut.

Einen richtigen Ortskern gibt es nicht. Die Häuser, meist alte Gehöfte, liegen weit auseinander. So wie in der Neunhäuser Straße: sie ist einen Kilometer lang mit gerade einmal elf Häusern, in denen 31 Menschen leben. Drumherum ist viel Natur. Die meisten derjenigen, die hier wohnen, haben sich bewusst und gerne für das Landleben entschieden.

So wie Joseane Seil: die passionierte Reiterin hat mit ihren zehn Pferden einen großen Hof in der Straße. Oder Mark-Martin Schmidt und Stephan Olberg: das Paar ist 2014 hierher gezogen und liebt den vielen Platz, den es in der Stadt normalerweise nicht gibt. Oder Silke Tapprich: die Frau eines Landwirtes kann sich in der Straße mit ihrem Hobby, einer kleinen Mopszucht, voll entfalten.