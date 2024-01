Die Frühlingsstraße in Sulzbachtal

Ein Film von Stefanie Fink



Die knapp 500 Bewohner der westpfälzischen Gemeinde Sulzbachtal verteilen sich auf zwei Ortsteile, die eine Landstraße verbindet: das neuere Obersulzbach und den alten Ortskern Untersulzbach.

Drunter und drüber geht es hier nicht, dafür aber hoch und runter. Ziemlich weit oben in Untersulzbach liegt zu allen Jahreszeiten die Frühlingsstraße. Sie ist nicht lang, ein Dutzend Häuser nur, aber ihre Bewohner haben im Wortsinn ein bewegtes Leben. Immer wieder reißt der Asphalt auf, weil es im Berg nach wie vor "arbeitet". Der war 1979/80 bei der Kanalisierung des damaligen Neubaugebietes ins Rutschen gekommen. Drei Häuser am Hang sind damals in Schräglage geraten. Die Folgen sind heute noch sichtbar. Nicht zu übersehen ist das an einer noch unverputzten Wohnruine. Die Familie war gerade eingezogen, als sich das Unglück ereignete und ihr Heim langsam absackte. Eltern und Kinder wurden evakuiert und durften ihr Grundstück von Amts wegen nicht mehr betreten.

Heute schläft das verlassene Haus einen Dornröschenschlaf hinter einer wild wuchernden Brombeerhecke, auch wenn die Frühlingssträßler nicht eben begeistert sind von dem Anwesen. Ein bleibendes Andenken an die bewegte Epoche hat die Dame im Haus nebenan, dessen Vorderteil sich um fast einen Meter abgesenkt hatte. Der Höhenunterschied im Wohnzimmer ist heute durch Stufen ausgeglichen, und so läuft die Rentnerin täglich treppauf und treppab. Trotz wackliger Ausganglage scheint das Miteinander in der Frühlingsstraße aber zu funktionieren. Man hütet die Tiere des Nachbarn, verleiht Werkzeug und Haushaltsgeräte, verschenkt Kuchen und feiert zusammen. Ein schönes Lebensgefühl, sagen die Menschen hier unisono. Und haben nebenbei auch noch manchen persönlichen Hangrutsch gemeistert.