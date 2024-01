Die Hauptstraße in Untershausen

Ein Film von Uwe Reiter



Untershausen liegt südlich von Montabaur im Naturpark Nassau und gehört zum Westerwaldkreis. Die Einwohnerzahl des Ortes wächst.

In das schön gelegene Wohndorf zieht es immer mehr Menschen: In den vergangenen 15 Jahren ist die Einwohnerzahl von 400 auf 500 gewachsen. Die Hauptstraße ist die Lebensader des Dorfes. Dort wohnt seit 48 Jahren ein Chronist, der das Geschehen mit einer Kamera festhält. Außergewöhnlich ist auch, dass in der Hauptstraße sogenannte Couleur-Artikel vertrieben werden - also Artikel für Studentenverbindungen.

Es gibt eine Kneipe, in der sich regelmäßig das ganze Dorf versammelt und einen Landwirt, der nur im Nebenerwerb um die Landwirtschaft betreibt – mit Hilfe der ganzen Familie. Im Bürgerhaus, das neben der Kneipe der Mittelpunkt der Hauptstraße ist, probt regelmäßig das Mandolinen-Orchester. Eines von fünf im Westerwald. In der Hauptstraße in Untershausen tut sich immer etwas, sie wird zurecht als die Lebensader des Dorfes bezeichnet.