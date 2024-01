Die Hauptstraße in Winterborn

Ein Film von Gerhard Eisen



Winterborn liegt im Nordpfälzer Bergland und gehört zum Donnersbergkreis. Der Ort hat knapp 200 Einwohner.

Der bekannteste Sohn der Gemeinde ist Heinrich von Brunck. Der Chemiker wurde 1901 Vorstandsvorsitzender der BASF. Wahrzeichen und Dorfmittelpunkt von Winterborn ist das alte Schulhaus. Hier treffen sich einmal pro Woche die Frauen zu ihrer Gymnastikstunde.

Nebenan im ehemaligen Backhaus hat die Dorfjugend ihren Treffpunkt. Der Verein "Vision Tansania" wurde 2007 im Ort gegründet, er unterstützt und organisiert Hilfsprojekte in diesem ostafrikanischen Land. Immer Mitte September veranstaltet der Verein in Winterborn den Wettbewerb "Laufen für Wasser". Der Erlös fließt in Hilfsprojekte in Tansania.