Die Obergasse in Hettenleidelheim

Ein Film von Bernd Schwab



Hettenleidelheim liegt in der Pfalz, so ziemlich genau zwischen Worms und Kaiserslautern. Der Name, den manch einer als Zungenbrecher empfindet, entstand durch Zwangsfusion im 16. Jahrhundert auf Anordnung des damaligen Landesherrn. Rund 3200 Menschen sind in der pfälzischen Gemeinde zu Hause. Das auffälligste Gebäude im Ort ist die imposante katholische Kirche aus dem 18. Jahrhundert.