Auf dem Schönberg in Kölbingen

Kölbingen liegt im oberen Westerwald. Etwas mehr als tausend Menschen leben in dem beschaulichen Ort. Die meisten Gäste kommen mit dem Fahrrad, denn Kölbingen liegt an dem ausgebauten Radwanderweg, der durch das Westerburger Land führt. Was den Besuchern zuerst ins Auge sticht, ist die große katholische Kirche mit klarer moderner Architektur.

In Kölbingen geht es lebendig zu. Viele Familien mit Kindern leben hier, denn die Grundstückspreise sind moderat, die Infrastruktur akzeptabel. Etwas außerhalb liegt der große Sportplatz mit dem neu renovierten Vereinsheim. Entweder es wird selber gekickt, oder die Kölbinger schauen gemeinsam Fußball. Der älteste Teil von Kölbingen liegt "Auf dem Schönberg". In der Straße, die tatsächlich auf einen kleinen Berg führt, findet sich auch ein romantisches Fachwerkhaus. Es ist viele hundert Jahre alt und wurde ursprünglich als Winterschule errichtet. Lange durften die Kinder im Westerwald nur im Winter in die Schule gehen, im Sommer mussten sie auf den Feldern helfen.

Diese und andere Geschichten werden jetzt in einer modernen "Online-Chronik" gesammelt und erzählt. Auch die des "Ritters von Irmtraut". Er soll sich mit dem evangelischem Pastor so gerauft haben, das dieser fluchtartig das Dorf verließ. Seither ist Kölbingen wieder katholisch. Sein Bildnis findet sich in der alten Kapelle

"Auf dem Schönberg". Und dass wir dann auch noch einen Schriftsteller kennenlernen, wundert bei all diesen Geschichten nicht. Christoph Kloft schreibt Romane und Krimis mit Bezug zu seiner Heimat. Sein neuestes Werk ist eine Gruselgeschichte und die spielt "Auf dem Schönberg".