Die Hauptstraße in Frettenheim

Ein Film von Jennifer Lindemann



Frettenheim ist eines der ruhigsten Dörfer in Rheinhessen. Die Ortschaft liegt malerisch eingebettet zwischen Weinbergen. Verkehrslärm gibt es nur wenig. Obwohl sich in den letzten dreißig Jahren die Einwohnerzahl durch Neubaugebiete auf rund 320 Einwohner mehr als verdoppelt hat, bleibt es ruhig.

Frettenheim ist ein Sackgassenort, Durchgangsverkehr gibt es nicht. Die Hauptstraße endet nach etwa 500 Metern am Feld. Soziale Treffpunkte wie Kneipen fehlen in der Hauptstraße. Früher gab es zwar mal eine kleine Gaststube, doch die hat Anfang der 80er Jahre geschlossen. Heute ist in der ehemaligen Gaststube eine Werkstatt. Hoch hinaus geht es von dort aus – es ist eine Werkstatt für Modellflugzeuge. Seit Anfang der 90er Jahre wurden dort knapp fünfzig Modellflugzeuge zusammengesetzt.

Viele Frettenheimer nehmen sich die Zeit, um zu Hause ihren Hobbys nachzugehen. Manche haben sogar ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ilona Balzhäuser hat bereits als Kind gemeinsam mit ihrer Schwester die Familie bekocht. Mittlerweile betreiben sie zusammen den Partyservice "Die-zwei-Partyservices". Anregungen für neue Kreationen holen sie sich bei kulinarischen Urlaubsreisen. Obwohl die gebürtigen Frettenheimer die Hauptstraße noch ganz anders kennen, nämlich mit Kopfsteinpflaster und weniger Verkehr, erscheint sie den Zugezogenen und ortsfremden Menschen noch immer sehr ruhig.