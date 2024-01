Die Poststraße in Habscheid

Ein Film von Jens Doumen



Der Ort liegt westlich von Prüm, nahe der belgischen und luxemburgischen Grenze. Gut 600 Einwohner leben in dem Dorf, in dem nur auf den ersten Blick nicht viel los ist. Insbesondere in der Poststraße zeigt sich, dass dieser Eindruck täuscht.