Die Hauptstraße in Berglicht

Im Jahr 1228 wurde Berglicht zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Ort bestand ursprünglich aus den Dörfern Berg und Licht. Schon immer hatten die beiden eines gemeinsam: die katholische Kirche, eine Wallfahrtskirche.

Die katholische Kirche steht im Ortsteil Berg. Einer ihrer Altäre ist dem Heiligen Alexius geweiht, dem Schutzheiligen von Licht. Und noch etwas verbindet die beiden Ortsteile: Die Hauptstraße.

Sie schlängelt sich vom Ortseingang durch ganz Berg vorbei an der Gaststätte "Zur Post" und der Pfarrkirche, den Hang hinunter bis zum Ortsteil Licht, vorbei am Dorfgemeinschaftshaus und dem Feuerwehrgerätehaus, am Lichterbach entlang, bis zu einer kleinen Schutzkapelle am Ortsausgang von Licht. Oder besser gesagt von Berglicht, denn schon längst wurde aus Berg und Licht einfach Berglicht – mit einer gemeinsamen, alles verbindenden Hauptstraße.