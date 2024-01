Die Schloßstraße in Kallenfels

Ein Film von Margit Kehry



Kallenfels liegt im waldreichen Tal des Hahnenbachs im südlichen Hunsrück. Eigentlich ist Kallenfels ein Stadtteil von Kirn, der Ort mit rund 420 Einwohnern hat sich seine Abgeschiedenheit dennoch bewahrt.

Eng drängen sich die Häuser am Hang zusammen, bewacht von drei imposanten Burgfelsen. Mitten durch Kallenfels führt die Schloßstraße. Sie ist eine Straße der Gegensätze, aber auch eine Straße, die diese Gegensätze überwinden kann. Sie verbindet Berg und Tal und das Alte mit dem Neuen. Sie fügt sich in ihr Schicksal, denn wegen des engen Tals kann sie nicht anders als sich mühsam durch den Ort zu schlängeln. Aber sie trotzt den Bedingungen auch tapfer, denn die Häuser, die sie säumen, nutzen schlau jeden Zentimeter, um auf sicherem Boden zu stehen.

Die Geschichte des Dorfes, zumindest die der letzten 120 Jahre, wollen die Einwohner in einer Fotoausstellung dokumentieren. Im alten Schulhaus an der Schloßstraße werden alte Fotos, die die Bürger vorbeibringen, liebevoll sortiert und zusammengestellt. Sie zeigen aber auch das, was früher getrennt war: wie zum Beispiel Situationen, in denen die Konfessionen im Dorf noch strikt getrennt wurden. Davon können sie in Kallenfels noch erzählen: die Küsterin und der Lehrer. Heute hat sich viel verändert. Zu den Sportarten, die auf den Fotos zu sehen sind, sind neue hinzugekommen zum Beispiel ein ehemaliger Europa- und Weltmeister.