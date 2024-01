Die Hauptstraße in Raumbach

Ein Film von Nadine Bühler



Raumbach liegt im Nordpfälzer Bergland und gehört zur Verbandsgemeinde Meisenheim. Das Dorf wurde 1293 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte zum Meisenheimer Besitz der Grafschaft Veldenz.

In dem Straßendorf leben 430 Einwohner. Die Hauptstraße ist nur auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Dorfstraße, denn hier gibt es unerwartet viel Künstlerisches zu entdecken. In einer ehemaligen Scheune wird nicht mehr die Heugabel, sondern der Pinsel geschwungen. Die Mainzer Künstlerin Regina Geißler hat sich hier ihr Atelier und einen "Showroom" eingerichtet.

In der Hauptstraße entstehen auch echte Designer-Objekte. Björn Ritter ist eigentlich gelernter Schreiner und formt einen speziellen Reis-Kunststoff zu filigranen Tabletts, Schalen etc. Der Lehrer Gero Himmen ist in seiner Freizeit immer mit dem Fotoapparat unterwegs. Zuhause verfremdet er seine Aufnahmen und es entstehen neongrelle Arbeiten mit völlig neuer Wirkung. Und kulinarische Kunst gibt es auch: Jedes Jahr vor Weihnachten verwandelt sich das Dorfgemeinschaftshaus in eine Plätzchen-Bäckerei.