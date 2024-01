Die Nahbollenbacher Straße in Nahbollenbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Nahbollenbach ist ein Stadtteil von Idar-Oberstein und liegt östlich der Kernstadt direkt an der B 41. Früher verlief die Bundesstraße mitten durch den Ort – es war die Hauptstraße. 1970 wurde Nahbollenbach eingemeindet, zusammen mit einigen anderen Ortschaften, die alle eine Hauptstraße hatten. Die Hauptstraße von Nahbollenbach wurde umbenannt in Nahbollenbacher Straße.

Man kann der Nahbollenbacher Straße gewiss nicht nachsagen, sie sei langweilig. Man sieht ihr auf den ersten Blick an, dass sie viel erlebt hat und täglich einiges aushalten muss: Autos, Busse, Lkws und Traktoren rollen über sie hinweg. Menschen benutzen sie auf dem Weg in die Geschäfte oder zur Arbeit. Sie führt direkt ins Gewerbegebiet der Stadt und beherbergt selbst einiges an Gewerbe. Auch die Fassaden der Häuser erzählen augenfällig vom regen Verkehr, der durch die Straße geht.

Alles in allem ist die ehemalige Hauptstraße keine Schönheit. Aber die Menschen bemühen sich um sie. Die Stadt saniert die Fahrbahn, und eine "Offene Gruppe" aus Bürgern verschönert Plätze, stellt Tafeln und Bänke auf und hat eine Telefonzelle zur offenen Bibliothek umgestaltet. Für jene, denen die Straße Heimat ist, lohnt es sich offensichtlich, sie zu pflegen und zu verschönern. Und für alle anderen lohnt es sich vielleicht doch, es nicht beim ersten Blick zu belassen und etwas genauer hinzuschauen.