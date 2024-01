Die Maifeldstraße in Naunheim

Ein Film von Wolfgang Bartels



Naunheim liegt in der Vordereifel, genauer gesagt auf dem Maifeld. Mittelpunkt des Dorfes ist die mächtige Kirche St. Alban. Erstmals erwähnt wurde der Ort im Jahre 1210 als "Villa Nuenheim". Heute zählt Naunheim 450 Einwohner.

Im Tankstellen-Shop gibt es nicht nur Sprit, sondern auch frische Brötchen. Lilli Krah sorgt seit acht Jahren dafür, dass es im Shop alles gibt, was man im Alltag schnell mal braucht – bis hin zur kleinen Postagentur. In einer Ecke ist sogar noch Platz für den Stammtisch. Einige Gäste kommen nicht zum Einkaufen her, sondern weil sie Geselligkeit suchen. Um die alte Kapelle aus dem Jahre 1830 am Beginn der Maifeldstraße kümmert sich Walter Seul. Er hält das Gelände in Schuss, schneidet die Hecken und schmückt den kleinen Altar.

Noch viel älter als die Kapelle ist ein Hof in der Mitte der Maifeldstraße, erbaut etwa um 1750. Vor fünf Jahren haben Dominik und Susanne Weis den alten Hof für sich und die drei Kinder gekauft. Ein paar Häuser weiter brennt noch das Schmiedefeuer. Tobias Brachtendorf ist Schmied in der dritten Generation. Über Auftragsmangel kann er nicht klagen. Das alte Handwerk ist noch immer gefragt. Die Naunheimer lieben das Althergebrachte und die Geselligkeit. Sie fühlen sich einfach wohl – in der Maifeldstraße von Naunheim.