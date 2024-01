Die Philipp-Heinrich-Messer-Straße in Ungstein

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink



Ungstein ist ein Stadtteil von Bad Dürkheim und hat um die 1.250 Einwohner. Der Ortskern mit schmucken Sandsteinhäusern und zahlreichen Einkehrmöglichkeiten wird vom Weinbau bestimmt.

Dagegen wirkt die Philipp-Heinrich-Messer-Straße am östlichen Ortsrand eher unspektakulär. "Ungsteiner Wohltäter" vermerkt erklärend das Straßenschild unter dem Namen. Um welche Wohltaten es dabei geht, weiß hier keiner. Aber viele Menschen, die in den zehn Häusern wohnen oder in einem der Gewerbebetriebe arbeiten, tun ebenfalls Gutes.

In Hausnummer 5 betreibt der Internationale Bund eine Fahrrad-Werkstatt, die Langzeitarbeitslosen eine Perspektive vermittelt. Die temperamentvolle Dame von der Lohnsteuer-Beratung hilft Menschen, die von Zahlen, Spalten, Bögen und Anhängen gebeutelt sind. Und fast jeder hier hält sich an das bekannte Pfadfinder-Motto von der täglichen guten Tat.