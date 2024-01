Am Sonnenhang in Feuerscheid

Ein Film von Jennifer Lindemann



Feuerscheid liegt in der Eifel im Landkreis Bitburg-Prüm. Etwa 320 Menschen leben zurzeit in der Ortschaft. Die Bewohner schätzen die idyllische Lage des Ortes, den vielen Platz und die gute Anbindung an die Autobahn.

Die Straße "Am Sonnenhang" liegt auf der Südseite des Ortes und ist im Sommer sonnenverwöhnt, wie der Name schon vermuten lässt. Rund um die Straße liegen Wiesen und Weideflächen. Von ihnen stammt das Futter, welches der Bio-Landwirt Andreas Thiel seinen Charolais-Kühen gibt. Er hat sich auf Fleischzucht spezialisiert, seine vierzig Mutterkühe versorgt er allein. Obwohl die Straße "Am Sonnenhang" über einen halben Kilometer lang ist, stehen in ihr nur rund zwanzig Wohnhäuser. Die Menschen haben hier Platz.

Sie schätzen die Nähe zur Natur, die gute Luft und die idyllische Lage. Das hat auch schon Fremde angelockt. In der Straße "Am Sonnenhang" stehen zwei Ferienhäuser: Es sind alte Höfe, die mit Liebe zum Detail restauriert wurden. Unweit der Kühe ist eine High-Tech-Firma zu finden. Bei "Contec" stellen sie Gussformen her. Die Maschinenbautechniker konstruieren die Hohlkörper für verschiedene Gegenstände aus Bereichen der Automobil-, Medizin-, Luftfahrt- oder Haushaltsbranche. Die Produkte ihrer Arbeit sind auf der ganzen Welt zu finden.