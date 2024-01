Ein Film von Hilmar Liebsch



Das Dorf Kümbdchen liegt im Hunsrück knapp zwei Kilometer von der Kreisstadt Simmern entfernt.

Kümbdchen wurde erstmals im Jahre 1072 urkundlich erwähnt. Seinen heutigen Namen erhielt der Ort erst 1920. Zuvor hieß er "Chümbdchen" über dem Berg und seit dem 19. Jahrhundert "Chümdchen".

Derzeit leben knapp fünfhundert Einwohner in Kümbdchen. Im Juni 2016 wurden sie nach heftigen Regenfällen von einer Überschwemmung überrascht. Am stärksten betroffen war die Straße In der Au. Hier haben wir uns umgeschaut, wie die Menschen in Kümbdchen mit dem Wetter und der Natur umgehen.